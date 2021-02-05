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Football.ua выделил 10 самых интересных переходов зимнего трансферного окна.

В Европе официально закрылось трансферное окно. Из-за коронавируса топ-клубы не особо активничали на рынке, пытаясь сэкономить финансы. Из громких переходов сразу приходит на ум возвращение Манджукича в Италию и переход Мехле из Гента в Аталанту. Интересными также выглядят трансферы Аркадиуша Милика в Марсель, Саида Бенрахма в Вест Хэм, Крепина Диатта в Монако, аренда Жедсона в Галатасарай и другие. Но мы считаем, что топ-10 должен выглядить так:

Амад Диалло (Аталанта – МЮ, 21 млн.)

Манчестер Юнайтед уже несколько сезонов следил за талантливым вингером бергамской Аталанты Амадом Диалло. Переговоры шли еще с лета, и вот, зимой, парень переехал в Манчестер. Боссы “красных дьяволов” заплатили Аталанте за их 18-летнего воспитанника 21 миллион евро, как сообщает Transfermarkt.

Несмотря на такую внушительную сумму, сложно представить, что ивуариец сходу заиграет на Олд Траффорд. Скорее всего, первое время он будет тренироваться с основой, но играть в Лиге профессионального развития U-23, а уже в следующем сезоне сможет рассчитывать на свой шанс.

Стефан Эль Шаарави (Шанхай Шеньхуа – Рома, свободный агент)

Некогда один из лидеров Ромы и сборной Италии Эль Шаарави в свои 26 лет отправился на заработки в Китай. Там, в Шанхае, он прилично приумножил свое состояние, и не стал продлевать контракт, отдав предпочтение возвращению в Италию. Рома была для него безальтернативным вариантом. Несмотря на затянувшиеся переговоры, он вернулся.

В римском клубе Стефан получит и игровое время, и приличную зарплату, и возможность снова заблистать, дабы попасть в список сборной Италии на Евро-2020, которое состоится уже летом. Ему 28, и этот возраст – идеальный для футболиста, чтобы снова взойти на пьедестал.

Мартин Эдегор (Реал – Арсенал, аренда)

Молодой норвежец, круто проявивший себя в Реал Сосьедаде в минувшем сезоне, принял решение вернуться в мадридский Реал, чтобы побороться за место в основном составе “галактикос”. Да и главный тренер клуба Зинедин Зидан был в нем заинтересован, но шанса, как такового, Эдегор не получил. Это и послужило его переезду в Лондон, где 22-летнего хавбека с удовольствием приютил Арсенал.

Речь идет пока про аренду футболиста без права последующего выкупа, но стороны вполне могут вернуться к обсуждению полноценного трансфера У Арсенала, к слову, не все так хорошо, как хотелось бы фанатам клуба. Эдегор должен помочь “канонирам” побороться за зону еврокубков, что сейчас задача не из легких.

Алехандро Гомес (Аталанта – Севилья, 5,5 млн)

Сколько было слухов о трансфере опытного хавбека Гомаса. Им интересовался Интер, Лацио и другие клубы, а он взял и переехал в Испанию. Севилья не часто фигурировала в СМИ, как потенциальный покупатель футболиста, но в итоге он оказался именно в этом клубе. С одной стороны, 5,5 миллион евро за многолетнего лидера Аталанты – смешные деньги. С другой стороны, не стоит забывать, что Папу Гомесу уже 32 года.

Уходу аргентинца из Аталанты, в первую очередь, поспособствовал скандал с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини, а после и с боссами клуба. Лигу Европы с Юленом Лопетеги Гомес в этом сезоне не выиграет, а вот за титул ЛЧ побороться сможет.

Доминик Собослаи (Зальцбург – Лейпциг, 20 млн)

Мадридский Реал, Арсенал, Милан, ПСЖ и еще несколько топ-клубов боролись за венгерского полузащитник Доминика Собослаи в зимнее трансферное окно, однако футболист предпочел перейти в Германию, где единственным возможным вариантом для него был Лейпциг.

Этот трансфер по-настоящему можно назвать перспективным, ведь Доминик ярко проявил себя и в чемпионате Австрии, и в Лиге чемпионов, а Лейпциг, в свою очередь, уже не первый сезон борется за победу в Бундеслиге. А надолго ли Собослаи прописался в Лейпциге? Это мы поймем в течении нескольких следующих сезонов.

Мусса Дембеле (Лион – Атлетико, аренда с последующим выкупом)

Вы еще не забыли, как круто Лион выступал в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов? Так вот, один из кузнецов того успеха французского клуба на евроарене был форвард Мусса Дембеле. Когда зимой на футболиста вышли представители Атлетико, он даже не думал, и сразу согласился на переход, тем более его результативность в стане "ткачей" в последнее время оставляла желать лучшего.

“В детстве мне нравился Фернандо Торрес, воспитанник Атлетико, так что я счастлив оказаться в этой команде”, — сказал француз после прохождения медобследования. Нельзя на сто процентов утверждать, что Мусса будет первым выбором Диего Симеоне (если вообще такое вообще возможно), так как в отличной форме перебывает Луис Суарес, но то, что игрок будет изо всех сил проявить себя, — это понятно. Если все сложится идеально, то Лион получит за футболиста 33 миллиона евро.

Лука Йович (Реал – Айнтрахт, аренда)

После перехода Луки Йовича, который поставил на уши своей игрой за Айнтрахт всю Европу, в мадридский Реал, многие утверждали, что проблема мадридцев в центре нападения решена. Футболист, которому на тот момент едва исполнилось 22 года, должен был стать будущей заменой Кариму Бензема, однако слава и большие деньги повлияли на него и стали причиной снижения требований к себе.

Зимой Зинедин Зидан принял непростое решение, отпустив Йовича в Айнтрахт на правах аренды. Однако для футболиста это решение пошло только на пользу. В дебютной игре он оформил дубль и продолжает помогать Айнтрахту зарабатывать очки раз за разом. Возможно, Лука – игрок одного чемпионата?

Себастьян Алле (Вест Хэм – Аякс, 22,5 млн)

Неожиданной стала продажа Вест Хэмом Себастьяна Алле в амстердамский Аякс. Дело в том, что француз только недавно перебрался в Англию, но не смог оправдать всех ожиданий и проиграл борьбу за место в старте 30-летнему Майклу Антонио, поэтому решил сменить чемпионат.

Для Аякса данное подписание стало как нельзя кстати. В Германию вернулся возрастной форвард Клас-Ян Хунтелар, и Алле теперь будет первым номером команды. В чемпионате Нидерландов он семь раз появлялся на поле и дважды отличился забитыми голами.

Месут Озил (Арсенал – Фенербахче, свободный агент)

Месут Озил, еще будучи игроком Арсенала, анонсировал свой уход. “Я хочу перебраться в МЛС. Но если меня позовут из Турции, то я бы предпочел Фенербахче”. И немец как в воду глядел. В последние дни трансферного окна хавбек все же перешел в стан “канареек”, несмотря на серьезные долги у клуба. На зарплату Месуту собирали щедрые турецкие фанаты.

Однако важно понять, что на первых порах Озил не будет показывать фантастический футбол, который он демонстрировал в Мадриде и Лондоне. Он длительное время был без игровой практики, а в этом сезоне не сыграл за Арсенал ни минуты. Но такой переход для Фенербахче – отличный пиар-ход, тем более, что за Озила не заплатили ни копейки.

Виктор Коваленко (Шахтер – Аталанта, 700 тыс)

Ну и, пожалуй, самый долгожданный зимний трансфер для украинских фанатов. Переход Виктора Коваленко в Аталанту, вопреки инсайдов от СМИ, что он состоится летом, произошел сейчас. Бергамаски заплатили за него донецкому Шахтеру около 700 тысяч евро, что является неплохой суммой, учитывая истечение контракта уже в июне.

Для Коваленко переезд в Италию зимой также очень важен. Хавбек получит время на акклиматизацию, подучит итальянский язык и через месяц-два уже сможет без проблем играть за основной состав, если Гасперини будет доволен его кондициями. Ну и не будем забывать про Евро-2020, куда в случае регулярной игровой практики в Италии Коваленко точно поедет.

Богдан Бондаренко, Football.ua