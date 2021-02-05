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Украинец оказался в чемпионате Хорватии.

Защитник сборной Украины Евгений Чеберко сменил австрийский ЛАСК на хорватский Осиек. Об этом сообщает пресс-служба Осиека.

Клуб пока не разглашает условия перехода украинца и срок действия контракта. Как сообщает Transfermarkt, речь идет об аренде футболиста.

Напомним, Чеберко перешел в ЛАСК из луганской Зари в июле 2020 года, однако в новом клубе так и не заиграл.

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