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Защитник рассчитывает дебютировать в национальной команде.

Украинский защитник Олег Данченко прокомментировал свой переход из казанского Рубина в греческий АЕК, а также поведал о своих целях на будущее.

"Думаю, что переход в АЕК – это шаг вперед в моей карьере. Буду стараться оправдать доверие греческого клуба и это большой шанс, чтобы попасть в сборную страны.

Да, были и другие варианты, но выбрал АЕК потому, что клуб с большой историей, с прекрасными болельщиками и еще раз повторюсь, что это шанс закрепиться в команде и попасть в сборную. Это было главное при выборе нового клуба.

Конечно, хорошо, что в команде есть Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, они мне помогают и я стараюсь как можно быстрее адаптироваться и начать играть на высоком уровне. Я буду стараться, чтобы получить вызов в сборную Украины", — сказал Данченко в интервью программе Вмикай підігрів.

Напомним, что 26-летний украинец подписал контракт с АЕКом, который рассчитан до лета 2024 года.