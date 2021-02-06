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Генеральный директор Штутгарта поделился своим мнением о состоянии проблем людей с гомосексуальной ориентацией в современном футболе.

Январь 2014-го года круто изменил судьбу только недавно завершившего карьеру профессионального футболист из-за череды серьезных травм полузащитника Астон Виллы и сборной Германии Томаса Хитцльшпергера. Немец сделал каминг-аут, публично объявив о своей ориентации, что подняло серьезную волну обсуждений в футбольной общественности.

Спустя пять лет, Томас был назначен на пост исполнительного директора немецкого Штутгарта, где ранее проходила определенная часть его карьеры игрока. Поскольку в этом году Хитцльшпергер отпразднует свою вторую годовщину в этой должности, к нему в гости с целью взять интервью наведались журналисты BBC.

"Последние семь лет были фантастическим путешествием, — признает немец, — Тот факт, что я являюсь генеральным директором одного из крупнейших клубов Германии, является признаком прогресса. Это было бы невозможно десять лет, нет, даже пять лет назад. Моя жизнь изменилась семь лет назад, когда я стала публичной, и изменилась к лучшему".

Томас также не забыл упомянуть об отдельных эпизодах травли относительное его сексуальной ориентации: "Кто-то недавно оскорбил меня в социальных сетях, используя гомофобные фразы, однако на данном этапе жизненного пути меня это уже совершенно не цепляет. Я занимаю настолько уверенную позицию, что мне становятся неинтересны подобные выпады в мою сторону.

Но для тех людей, которые не раскрывают эту информацию публично, которые не рассказали своим друзьям и семьям, это действительно больно".

Впрочем, экс-футболист также признает, что до полного взаимопонимания между отдельными группами людей относительно данного вопроса еще очень далеко: "На футбольных стадионах есть много людей, которые не согласны с дискриминацией, но им всегда нужен кто-то, кто сможет встать перед оппонентом рядом с ними и сказать: "Мы не приемлем подобное обращение".

Я чувствую, что фанаты стали более приветливы, но мы не можем полностью искоренить гомофобию, и нам нужны смелые люди, чтобы они смогли рассказать этим людям о нашей точке зрения".

Хитцльшпергер также прокомментировал информацию о том, что на чемпионате мира-2022 в Катаре на стадионах будут присутствовать радужные флаги, вопреки законодательному запрету на пропаганду гомосексуализма в данной стране: "Радужные флаги не поменяют ситуацию с правами человека в Катаре.

ФИФА действительно оказывает влияние на руководство этой страны, поэтому они используют эти символы, и мы получаем хорошую картинку по телевидению. Но Катар — я сам там не был — не думаю, что это то место куда каждый в сообществе ЛГБТ с нетерпением ждет поездки".

"Публичное заявление не принесло облегчения — оно возникло, когда я впервые сказал об этом своему брату, лучшему другу, родителям. Я не был готов к этому раньше. У меня не было сети поддержки, и у меня было слишком много людей, которые говорили мне, что я этого не делаю. Но, когда я вышел на пенсию, никто уже не мог меня удержать".

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