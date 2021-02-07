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Украинский хавбек продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана.

Украинский полузащитник Юрий Бушман подписал контракт с Кызылжаром, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Детали сделки с воспитанником киевского Динамо не разглашаются.

Последние два сезона 30-летний украинец провел в латвийском Жальгирисе. За это время он провел 49 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.

По итогам минувшего сезона Кызылжар занял девятое место в чемпионате Казахстана.