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Команда обыграла бразильцев благодаря голу Жиньяка.

В рамках полуфинала клубного чемпионата мира Палмейрас уступил УАНЛ Тигрес (0:1).

Гости с самого начала явно переигрывали бразильцев, но забить удалось лишь на 54-й минуте. Жиньяк сумел реализовать 11-метровый удар.

В финале будет Тигрес противостоять победитель пары Бавария — Аль-Ахли, которые сыграют 8-го февраля.

Палмейрас - УАНЛ Тигрес 0:1

Гол: Жиньяк, 54

Палмейрас: Уэвертон, Маркос Роша (Майке, 72), Луан, Винья, Гомес, Габриэл Менино (Виллиан, 62), Данило (Мело, 57), Зе Рафаэл (Патрик де Паула, 57), Рафаэл Вейга (Скарпа, 73), Луис Адриано, Рони.

Тигрес: Гусман, Сальседо, Рейес, Родригес, Дуэньяс, Рафаэл Кариока, Писарро, Акино, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.

Предупреждения: Габриэл Менино, Акино, Луан.