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Однако для победы Гента этого оказалось недостаточно.

В рамках 24-го тура чемпионата Бельгии Гент, в стартовом составе которого появились украинцы Роман Безус и Роман Яремчук, на своем поле принимал Эйпен.

В отличии от нападающего, полузащитнику сборной Украины удалось отметиться результативным действием. На 30-й минуте именно с его голевой передачи переправил мяч в сетку форвард Тарик Тиссоудали, благодаря чему хозяева поля сумели полностью ответить на быстрый гол в исполнении Смаила Превляка на 7-й минуте.

Однако дубля Тиссаудали, при персональной поддержке Безуса, не хватило Генту для достижения желанного результата. В середине второго тайма еще один гол в этой встрече записал на свой счет все тот Превляк, установив тем самым итоговый счет противостояния — 2:2.

Эта голевая передача стала для Безуса первой в текущем сезоне, несмотря на то, что он принял участие уже в 22-х поединках своего клуба (1209 минут).

После удачного прошлого сезона, Гент по-прежнему не может выбраться из нижней части турнирной таблице, с 33-мя набранными очками в 26-и матчах занимая 12-ю строчку.

Следующий матч команда Хейна Ванхазебрука также проведет в домашних условиях, приняв на своем поле Мускрон.