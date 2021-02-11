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Football.ua рассказывает об истории решающих поединков клубного мирового форума.

Сегодня мы узнаем имя не только обладателя утешительных "бронзовых" медалей (в матче за третье место сойдутся Аль-Ахли и Палмейрас), но и победителя клубного мундиаля. Перед решающим сражением мюнхенской Баварии и мексиканского Тигрес мы решили составить мини-топ самых интересных финалов данного турнира, по нашему мнению, и не только.

Милан — Бока Хуниорс и Реал Мадрид — Касима Антлерс — по 4:2 в финалах 2007-го и 2016-го годов

Начнем с наиболее результативных решающих встреч в истории Клубного кубка мира.

В 2007 году Милан сумел в седьмой, и, на данный момент, последний, раз выиграть кубок европейских чемпионов, одолев в афинском финале Ливерпуль Рафаэля Бенитеса — 2:1. Великое поколение игроков во главе с наставником Карло Анчелотти постепенно начинало близится к своему закату, но на тот момент являлось сильнейшим в мире, что и доказало в битве с Бока Хуниорс.

Южноамериканцы, имеющие в составе Родриго Паласио (к слову, автора одного из забитых мячей в финале) и юного Эвера Банегу, имели возможность довести дело как минимум до дополнительного времени, острые моменты у "СуперБоки" были, но класс Милана стал решающим аргументом в пользу победы "россонери".

А вот исход противостояния мадридского Реала и японской Касимы Антлерс неожиданно решился не в основное, а в дополнительное время. Карим Бензема сумел забить быстрый гол, но смелые японцы отличились дважды во втором тайме и в воздухе на стадионе в Йокогаме запахло сенсацией.

Тем не менее, в составе "сливочных" был один убийственный аргумент — Криштиану Роналду. Португалец сначала реализовал пенальти, а в овертаймах добавил еще два взятия ворот, тем самым обеспечив фавориту тяжелую, но заслуженную победу.

Эстудиантес — Барселона — 1:2 в 2009-ом году

Победа над аргентинским Эстудиантесом позволила Барселоне впервые в своей истории победить на клубном мундиале, так как тремя годами ранее каталонцы неожиданно уступили бразильскому Интернасьоналю.

Могли "сине-гранатовые" остаться не солоно хлебавши и в этом поединке. Команда из Ла-Платы сумела открыть счет ближе к концу первого тайма, который затем продержался вплоть до последних минут основного времени, когда Педро подловил кипера Эстудиантеса на противоходе, после скидки Жерара Пике.

Воспрянув духом, "кулес" сумели таки дожать оппонентов практически под занавес второй пятнадцатиминутки. Любопытно, что решающий гол Лео Месси провел головой, как и в финале Лиги чемпионов того же года против Манчестер Юнайтед.

Сантос — Барселона — 0:4 в 2011-ом году

Второй титул лучшей команды мира был добыт каталонским грандом спустя два года. Причем, в соперниках у "сине-гранатовых" был крепкий Сантос с Данило, Элано (привет поклонникам донецкого Шахтера) и, что самое главное, Неймаром. Скорее всего, именно блестящее выступление нынешней звезды ПСЖ и сборной Бразилии против Барселоны существенно повлияло на итоговый трансфер игрока на Камп Ноу.

Несмотря на потуги Нея, каталонцы без шума и пыли проехались по гранду бразильского футбола.

Коринтианс — Челси — 1:0 в 2012-ом году

Начиная с 2007 года, и вплоть до текущего момента, клубный чемпионат мира выигрывают исключительно победители европейской Лиги чемпионов. Единственной командой в этом отрезке, не сумевшей постоять за честь коллективов из Старого Света в 2012 году стал лондонский Челси.

После удивительной победы в ЛЧ, "синие" сперва разгромно уступили мадридскому Атлетико в Суперкубке УЕФА (1:4), а затем неожиданно сгорели бразильскому Коринтиансу в финале КЧМ.

Мини-досье Клубного Чемпионата мира — все, что вам необходимо знать перед сегодняшним финалом:

- Клубный мундиаль, в его нынешнем формате (с 2005 года, хоть первый розыгрыш имел место в 2000 году), является наследником Межконтинентального кубка, разыгрывавшегося в прошлом веке

- Наиболее титулованный клуб в истории турнира — мадридский Реал (4 победы)

- Действующим обладателем трофея является Ливерпуль, в 2019 году одолевший Фламенго — 1:0

- Для мюнхенской Баварии — это второй в истории финал КЧМ. В решающем матче в 2013 году "роттен" одолели хозяйку турнира — марокканскую Раджу Касабланку благодаря голам Данте и Тиаго Алькантары

- Для УАНЛ Тигрес — это первый финал КЧМ в истории команды. Кроме того, мексиканский коллектив стал первопроходцем среди клубов из зоны КОНКАКАФ. Впервые в истории команда из Северной Америки примет участие в решающем поединке за титул сильнейшего клуба планеты

Полный список финалов с 2000 года (жирным шрифтом выделены победители):

2000 — Коринтианс — Васко да Гама — 0:0 (4:3 пен.)

2005 — Сан-Паулу — Ливерпуль — 1:0 (Минейро, 27)

2006 — Интернасьональ — Барселона — 1:0 (Адриано Габиру, 82)

2007 — Бока Хуниорс — Милан — 2:4 (Родриго Паласио, 21, Массимо Амброзини а/г, 85 — Филиппо Индзаги, 23, 71, Алессандро Неста, 50, Кака, 61)

2008 — ЛДУ Кито — Манчестер Юнайтед — 0:1 (Уэйн Руни, 73). Стоит отметить, что "красные дьяволы" с 49-й минуты выступали вдесятером, когда красную карточку получил Неманья Видич

2009 — Эстудиантес — Барселона — 1:2 (Мауро Боселли, 37 — Педро, 89, Лионель Месси, 110)

2010 — ТП Мазембе — Интер Милан — 0:3 (Горан Пандев, 13, Самуэль Это'о, 17, Жонатан Бьябьяни, 85)

2011 — Сантос — Барселона — 0:4 (Лионель Месси, 17, 82, Хави, 24, Сеск Фабрегас, 45)

2012 — Коринтианс — Челси — 1:0 (Хосе Паоло Герреро, 69)

2013 — Бавария — Раджа Касабланка — 2:0 (Данте, 7, Тиаго Алькантара, 22)

2014 — Реал Мадрид — Сан-Лоренсо — 2:0 (Серхио Рамос, 35, Гарет Бэйл, 51)

2015 — Ривер Плейт — Барселона — 0:3 (Лионель Месси, 36, Луис Суарес, 49, 68)

2016 — Касима Антлерс — Реал Мадрид — 2:4 (Гаку Сибасаки, 44, 52 — Карим Бензема, 9, Криштиану Роналду, 60 пен., 98, 104)

2017 — Реал Мадрид — Гремио — 1:0 (Криштиану Роналду, 53)

2018 — Реал Мадрид — Аль-Айн — 4:1 (Лука Модрич, 14, Маркос Льоренте, 60, Серхио Рамос, 79, Яхья Надер а/г, 90+1 — Цукаса Сиотани, 86)

2019Фламенго1:0 (Роберто Фирмино, 99)

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