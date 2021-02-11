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Сборная Чили определилась с тренером, который продолжит путь в квалификации чемпионата мира.

Новым главным тренером сборной Чили стал уругвайский специалист Мартин Ласарте. Об этом сообщает пресс-служба Чилийской федерации футбола.

Контракт с 59-летним уругвайцем рассчитан до конца отборочного этапа на чемпионат мира. Если Мартин сможет добыть путевку для "ла рохи" на мундиаль, то соглашение будет продлено автоматически.

Под руководством бывшего наставника Рейнальдо Руэды сборная Чили набрала всего лишь четыре очка в четырех матчах.

Отметим, что на эту должность сватали Луи ван Гала и Лучано Спалетти, однако они не согласились.