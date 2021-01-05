Италия

Итальянский специалист по-прежнему остается на контракте у Интера.

В последние несколько дней появлялась информация о том, что руководство федерации футбола Чили рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера национальной команды страны.

Однако, как сообщает fcinternews.it, итальянский специалист не возглавит сборную Чили в ближайшее время, поскольку он отклонил данное предложение.

Дело в том, что у Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с Интером, по которому он получает 5 миллионов евро в год.

Отмечается, что данное соглашение с "нерадзурри" истекает летом 2021 года, а до той поры Лучано Спаллетти не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

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