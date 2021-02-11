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Украинский форвард поучаствовал в победе над Шарлеруа.

Завершился поединок 1/8 финала Кубка Бельгии, в котором Гент принимал на своем поле Шарлеруа.

Несмотря на ранний гол гостей на 2-й минуте, "буйволам" удалось реабилитировать во второй половине встречи и забить в ворота соперника три мяча.

Одним из авторов гола в футболке Гента стал нападающий Роман Яремчук, который отметился результативным действием на 74-й минуте.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Гента, который благодаря этой победе пробился в четвертьфинал турнира.

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