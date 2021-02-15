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Руководство клуба не устроило текущее положение команды в турнирной таблице.

Согласно информации из официального Twitter-аккаунта действующего чемпиона Саудовской Аравии, Аль-Хиляль был вынужден пойти на досрочное расторжение контракта с главным тренером команды Рэзваном Луческу, сыном наставника киевского Динамо Мирчи Луческу, по обоюдному согласию.

Клуб поблагодарил румынского специалиста за время, проведенное вместе с командой, которую он принял в начале июля 2019 года, в последствии завоевав вместе с ней чемпионский титул, а также объявил имя его сменщика.

Тренер юношеской команды Аль-Хиляля U19 Роджерио Микале какой-то период будет руководить главной командой на правах исполняющего обязанности.

Причиной для увольнения Луческу-младшего можно считать третью позицию Аль-Хиляля в чемпионате и отставание в 5 очков от лидера — Аль-Шабаба.