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Карьера футболиста пошла по накатанной.

Старший брат Поля Погба Матиас перебрался в словенский клуб Табор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Погба с Табором заключен до конца текущего сезона. Также известно, что перешел он на правах свободного агента и получил 26-й номер.

Отметим, что Матиас Погба является воспитанником испанской Сельты. Также он выступал за Кру Александру, где провел лучший отрезок карьеры, Пескару, роттердамскую Спарту и сборную Гвинеи.

Что касается нового клуба Погба, то Табор идет на седьмом месте высшей лиге Словении.

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