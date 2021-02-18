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Football.ua отмечает лучших футболистов в первой порции поединков 1/8 финала.

Лига чемпионов торжественно стартовала в 2021 году! За прошедшие двое суток была сыграна ровно половина из первых поединков стадии 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света. Все они проходили исключительно в напряженной борьбе, и некоторые из них уже смогли подарить нам первые сенсации.

Безусловно, в данном контексте стоит выделить португальский Порту, которому на своем поле удалось, пусть и не совсем "чисто" с точки зрения двух матчевой дуэли, обыграть туринский Ювентус (2:1). Тем временем, возложенные на них голевые надежды в параллельном поединке сумели подтвердить андалузская Севилья и дортмундская Боруссия (2:3).

Днем ранее также было достаточно жарко. Барселона с треском провалилась в домашнем поединке против французского ПСЖ, несмотря на авторство первого забитого мяча со стороны Лионеля Месси (1:4). А немецкий РБ Лейпциг, благодаря ошибкам в номинально домашней игре против английского Ливерпуля, рискует подписать себе досрочный вылет из Лиги чемпионов (0:2).

Первые результаты были успешно получены, поэтому предлагается подвести определенные итоги, составив символическую сборную первой недели Лиги чемпионов УЕФА в 2021-м году.

Голкипер: Агустин Маркесин (Порту)

Поединки были достаточно напряженными, поэтому команды старались, если и доводить дело до удара, то исполнял уж точно наверняка, поэтому шансов для голкиперов сохранить свои ворота было не так чтобы и много. К слову, лишь Алиссону из Ливерпуля удалось это сделать в матче против РБ Лейпциг.

Однако, среди всех кандидатов, заметно выделялся лишь голкипер "драконов", который не только спасал свои ворота, но и устраивал настоящее шоу на голевой линии. Да, пропустил от Кьезы под занавес поединка, но в той ситуации "привет" стоит передать всей обороне португальской команде.

Правый защитник: Уилсон Манафа (Порту)

Очередной футболист чемпионов Португалии, мимо чьего выступления нельзя было пройти стороной. У туринского Ювентуса ощутимо "сквозило" в левом фланге обороны, а тем самым "ветром" выступал как раз-таки португальский фланговый защитник. Голевой пас на Марега в начале второго тайма зафиксирован на его счету — вполне достойная награда за работу на футбольном поле.

Правый центральный защитник: Озан Кабак (Ливерпуль)

Турецкого новичка чемпионов Англии уже успели повалять в грязи критики после дебюта в матче против Лестера (1:3), однако Кабак не рассыпался, и выдал образцовый матч против РБ Лейпцига. Да, полностью идеального исполнения в его действиях не прослеживалось, а упомянутый Клоппом на одной из пресс-конференций недостаток общения между футболистами в условиях COVID-19 заметно давит на адаптацию новоприбывшего игрока, однако уже на этом этапе зимний трансфер постепенно начинает себя оправдывать.

Левый центральный защитник: Маркиньос (ПСЖ)

Успех чемпионов Франции на Камп Ноу был бы невозможен, если бы не линия обороны, которой удалось наглухо закрыть группу атаки соперников. Возглавлял ее, как и полагается, достаточно опытный к своим 26-и годам бразилец Маркиньос, который был в этот вечер воплощением Тиаго Силвы в его лучшие года: пас, отбор, чтение игры — все было при данном футболисте.

Левый защитник: Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

Возможно, данная кандидатура выглядит достаточно неоднозначно, ведь ключевого воздействия на атаку своей команды шотландец так и не привнес. Однако противостояние против Мукиэле было выиграно подчистую, что давало возможность Мане спокойно действовать по всему фронту атаки.

Правый центральный полузащитник: Леандро Паредес (ПСЖ)

Между линиями обороны и атаки французского клуба было необходимо связующее звено, которое в одиночку сможет взять на себя управление рутинными процессами построения комбинаций. Аргентинец по ходу своей карьеры больше похож на пороховую бочку — в этот раз ее подбросили между рядов соперников.

Центральный полузащитник: Махмуд Дауд (Боруссия Д)

У подопечных Эдина Терзича было достаточно кандидатов на попадание в подобную символическую сборную, однако выбор пал именно на конфликтного на старте сезона футболиста из расчета на его заметный прогресс за этот период. Именно легкость исполнения эффектного дальнего удара Даудом позволила его команде осознать, что пропускать на Рамон Санчес Писхуан — дело обыденное, и что с этим вполне себе можно бороться в дальнейшем, по ходу поединка.

Левый центральный полузащитник: Сержиу Оливейра (Порту)

Прекрасное связующее звено было и в распоряжении Сержиу Консейсау в матче против туринского Ювентуса. Оливейра — игрок достаточно специфический, и мы все равно не увидели полное раскрытие его потенциала в первой игре против итальянского чемпиона. Однако, созданного им за 90 минут, проведенных на поле, было вполне достаточно для того, чтобы загнать "зебр" в глухой угол.

Правый крайний нападающий: Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Абсолютный и совершенный хедлайнер первой недели 1/8 финала Лиги чемпионов. 22-летний француз не заметил оборону Барселоны, насобирав очередную порцию достижений, что принесло его команде желанный успех на поле соперников.

Центральный нападающий: Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

Юный норвежский нападающий был для "шмелей" абсолютно всем в игре против андалузской Севильей, даже защитником, когда это потребовалось в конце основного времени. Холанд оформил дубль и сделал результативный пас, таким образом приняв участие во всех трех голах своей команды. Очередной повод восхититься его игрой.

Левый крайний нападающий: Садио Мане (Ливерпуль)

Коллективу Юргена Клоппа был необходим "мотор" в атаке, который смог бы регулярно "покусывать" оборону соперников в прессинге. Лучшей кандидатуры, чем сенегалец, в эту роль будет достаточно сложно найти. Безусловно, Мане проводил и более успешные поединки в плане результативных действий в своей карьере, но в игре против РБ Лейпциг на передний план вышла именно общая эффективность.