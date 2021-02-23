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Культовый экс-футболист сборной Нидерландов и Милана рассказал о трудностях с трудоустройством.

Экс-полузащитник сборной Нидерландов, амстердамского Аякса, Сампдории, Реала, Интера, Милана и Ботафого, Кларенс Зеедорф нынче работает в качестве главного тренера, однако на данный момент не связан отношениями ни с одним клубом или сборной.

При этом, как сам специалист заявил в интервью изданию De Telegraaf, подобное явление стало возможным исключительно благодаря его цвету кожи. "Для тренеров нет равных возможностей. Цифры говорят сами за себя: вы нигде не увидите темнокожих людей на высших футбольных позициях", — высказал свою позицию Зеедорф.

После окончания сотрудничества со сборной Камеру в середине лета 2019 года, Кларенс в бесплодных ожиданиях провел несколько трансферных окон, но так и не получил предложения ни от одного из итальянских клубов, на что сильно рассчитывал ранее.

"Каждый, особенно тот, кто может что-то изменить, должен взять на себя ответственность за то, чтобы все возможности оставались открытыми для разных людей. Таким образом мы достигнем максимальной производительности — наилучшие результаты дает исключительно разнообразие".

Стоит отметить, что в относительно непродолжительной тренерской карьере у Зеедорфа присутствовали клубы из различных частей света: Милан, китайский Шэньчжэнь, испанский Депортиво и сборная Камеруна.

Карьеру профессионального футболиста Кларенс завершил в середине января 2014 года, выступая на тот момент за Ботафого.