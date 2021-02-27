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Икона испанского футбола готовит почву для приглашения от родного клуба?

В финале Кубка Катара-2020/21 Аль-Садд встречался с Аль-Духайля, и сумел одержать победу в основное время со счетом 2:0, оформив свои забитые мячи в начале и конце поединка.

Таким образом, клуб, во главе которого стоит культовый экс-полузащитник каталонской Барселоны Хави, сумел защитить завоеванный в прошлом году титул, повторно обыграв того же самого соперника, но уже с меньшей разницей забитых и пропущенных мячей. В прошлом сезоне Аль-Садд победил со счетом 4:0.

Оба мяча отчетного поединка оказались на счету Багдадом Бунеджаха, а при втором взятии ворот партнеру ассистировал небезызвестный в Европе Санти Касорла.

Данный успех в решающем поединке позволил наставнику Аль-Садда, которого активно сватают на пост главного тренера каталонской Барселоны, увеличить свой послужной список трофеев на еще один экземпляр, добавив Кубок Катара текущего сезона к ранее завоеванным Кубку Катара и Кубку Амира прошлого сезона, Суперкубку Катара-2019 и Кубку Звезд Катара-2019/20.

В ближайшее время на счету у Хави может оказаться еще один экземпляр и кубка Звезд Катара, но для этого его команде предстоит одержать победу над Умм-Салаль в рамках 18-го тура национального первенства.

Напомним, что кандидаты на пот президента Барселоны Виктор Фонт и Жоан Лапорта активно продвигают идею приглашения экс-звезды команды на пост главного тренера.