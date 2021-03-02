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У футболиста продолжаются проблемы с законом.

Нидерландский суд арестовал недвижимость вингера сборной Нидерландов Куинси Промеса.

По информации De Telegraaf, суд наложил арест на виллу футболиста в городе Утрехт. ЕЕ оценочная стоимость — 2,1 миллион евро. Также арестовали и помещение Куинси, которое было оценено в 600 тысяч евро.

Цель ареста - обеспечение неизбежного иска о возмещении ущерба. Напомним, несколько месяцев назад брат футболиста заявил, что тот нанес ему ножевые ранения.

Данный инцидент произошел во время одной из вечеринок. По неустановленным причинам, между членами семьи Промеса возник конфликт, в ходе которого Квинси нанес ножевое ранение одному из оппонентов.

В декабре игрока задержали, однако выпустили из под стражи уже на следующий день.

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