Комментатор скончался в возрасте 59-ти лет.
Юрий Розанов, Инстаграм Юрия Розанова
03 марта 2021, 11:36
Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер сегодня в возрасте 59-и лет.
"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал в своем Twitter коллега Розанова Михаил Моссаковский.
Юрий Розанов работал на каналах Футбол и ТРК Украина.
Около полугода в 2019-м году комментатор не выходил в эфир из-за рака. Продолжая лечиться, Розанов вернулся к работе в конце 2019-го года.
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