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Комментатор скончался в возрасте 59-ти лет.

Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер сегодня в возрасте 59-и лет.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал в своем Twitter коллега Розанова Михаил Моссаковский.

Юрий Розанов работал на каналах Футбол и ТРК Украина.

Около полугода в 2019-м году комментатор не выходил в эфир из-за рака. Продолжая лечиться, Розанов вернулся к работе в конце 2019-го года.

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