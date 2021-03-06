Другое

Опытный шведский форвард готов к возвращению в международный футбол.

Шведский новостной ресурс FotbollDirekt сообщил о том, что 39-летний нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович готовится к возобновлению своей международной карьеры в составе сборной Швеции, вместе с которой планирует начать отборочный этап к чемпионату мира-2022.

В данный момент сезона форвард восстанавливается от мышечного повреждения, однако всерьез рассчитывает на присоединение к составу своей национальной команды, которая начнет тренировочный сбор 16 марта.

Согласно данным источника, Ибрагимович уже получил приглашение принять участие в матчах против Грузии, Косово и товарищеской игре против Эстонии, которые запланированы на вторую часть марта.

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон в одном из последних интервью задел вопрос о возможном возвращении опытного игрока линии атаки: "Это решение еще не принято окончательно. Я лично отвечаю за тех футболистов, которых приглашаю в свою обойму. Однако, не зависимо от моих желаний, сам игрок всегда может сказать "нет", если чувствует, что не готов.

Мы всегда говорим о Златане. Он — уникальный спортсмен и игрок. Ему уже идет сороковой год, но он ведет себя на поле так, будто бы только начал карьеру. Я под впечатлением от его игры".

На предыдущей церемонии награждения лучшего игрока года в Швеции Златан высказал мнение о том, что будет не против в ближайшее время вновь надеть на себя футболку национальной сборной: "Если вы спросите о моем месте в сборной, то отвечу честно: да, по сборной сильно скучаю. Это ни для кого не секрет".

В отсутствии Ибрагимовича, Милан будет вынужден провести, как минимум, ближайший гостевой поединок против Вероны в рамках Серии А, который состоится 7 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени.