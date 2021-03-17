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Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии.

Авторитетный портал Transfermarkt изменил цены на украинских футболистов, которые ныне выступают в чемпионате Бельгии.

Так цена на форварда Гента Романа Яремчука выросла на два миллиона евро. Он продолжает входить в топ-5 самых дорогих украинских футболистов.

Его одноклубник Роман Безус так и стоит 1,5 миллиона, а вот центрбек "быков" Игорь Пластун подешевел на 300 тысяч и теперь его стоимость составляет 1,5 миллиона.

Второе место в списке самых дорогих украинцев в Бельгии занимает Эдуарб Соболь — три миллиона, а вот Богда Михайличенко подешевел на 500 тысяч, но вошел в тройку с ценой два миллиона.

Также отметим, что цена на Евгения Макаренко из Кортрейка составляет один миллион, Александр Филиппов из Сент-Трюйдена подешевел на 400 тысяч (цена — 900 тысяч), а Марьян Швед, который стоил 650 тыс. подорожал на 350 тыс.

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