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С экс-наставником Динамо досрочно расторгли соглашение.

Александр Хацкевич покинул свой пост главного тренера Ротора, о чем сообщает пресс-служба клуб из Волгограда.

Руководство клуба приняло решение досрочно освободить белорусского специалиста от занимаемой должности.

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности".

"Впереди две недели подготовки к матчу с Локомотивом и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить".

"Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — сказано в заявлении генерального директора СК Ротор Андрея Рекечинского.

После 23-х туров РПЛ Ротор занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 18 набранных очков.

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