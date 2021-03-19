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Бразильский вингер может отправиться в клуб из Порту-Алегри, воспитанником которого он является.

Крайний полузащитник Баварии Дуглас Коста, права на которого принадлежат туринскому Ювентусу, вскоре может вернуться на родину в Бразилию, от куда он уехал в далеком 2009 году в донецкий Шахтер, чтобы начать европейскую карьеру.

Президент футбольного клуба Гремио, воспитанником которого является 30-летний бразилец, заявил о желании вернуть именитого футболиста в состав своей команды с учетом того, что Бавария не намерена осуществлять его трансфер на постоянной основе.

"Мы пытаемся понять, как провернуть эту сделку. У нас есть люди, которые ведут диалог с агентом Дугласа Косты", — приводит слова Бользана Жуниора Football Italia со ссылкой на Radio Bandeirantes.

Утверждается, что боссы Ювентуса готовы расстаться с бразильским вингером за 10 миллионов евро. Трансферное окно в Бразилии закрывается 23 мая, поэтому до того момента Гремио может попытаться согласовать переход Косты.

В текущем сезоне экс-игрок Шахтера провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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