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За 22-летним форвардом выстроилась очередь из европейских клубов.

Нападающий Зальцбурга Патсон Дака в летнее трансферное окно может отправиться на повышение в один из европейских клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в подписании 22-летнего уроженца Замбии заинтересованы Ливерпуль, Севилья, Лейпциг и Рома, которые уже делали запросы руководству австрийской команды по футболисту.

В текущем сезоне Патсон Дака провел в футболке Зальцбурга 31 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 27 мячей и отдать 8 результативных передач.

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