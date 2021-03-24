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ФФП должна заменить новая модель финансового контроля.

Союз европейский футбольных ассоциаций намерен отменить правила финансового фэйр-плей, которые должны были контролировать размер заработанных и потраченных средств клубами за отдельный финансовый год.

Как сообщает журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери, УЕФА вскоре объявит о новой системе финансового контроля клубов, которая и заменит ФФП.

Отмечается, что по обновленным правила европейские команды получат гораздо большую свободу трат собственных средств.

По информации La Gazzetta dello Sport, новая система контроля за финансовой деятельностью клубов должна быть окончательно одобрена к концу текущего года, а полноценное ее функционирование запланировано на 2022 год.

Напомним, что по правилам финансового фэйр-плей клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают. В случае нарушений этих правил по отношению к командам применялись различные санкции, включая запрет на регистрацию новых футболистов в течение определенного периода времени, а также отстранение от еврокубков.

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