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Голкипер ПСЖ неудачно попытался восстановить репутационные потери.

В результате очередной волны распространения коронавируса COVID-19, мартовская международная пауза в Южной Америке так и не состоялась в запанированные сроки. Однако, новости из этого континента не перестают наполнять наше информационное пространство.

Так, французское издание France Football сообщило о завершившемся накануне судебном разбирательстве относительно ответного иска в адрес Федерации футбола страны со стороны голкипера ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, который требовал восстановить ущерб якобы нанесенный его репутации футбольными функционерами.

Речь идет о судебных тяжбах по делу о нападении Кейлора и двух его партнеров по сборной, Брайана Руиса и Селсо Борхеса, на экс-глав Федерации футбола Коста-Рики Адриана Гутьерреса и Хуана Карлоса Роману. Конфликт между сторонами возник после интервью футбольных чиновников с обвинениями в адрес футболистов по поводу того, что они угрожали "помочь проиграть своей сборной" в матчах 2014 года, дабы ускорить процесс отставки колумбийца Хорхе Луиса Пинто с поста главного тренера.

Столичный суд в Сан-Хосе в своем решении ссылался на то, что "конфликт происходил во время не протоколируемой встречи, на которой присутствовали исключительно указанные в деле участники потасовки", поэтому решение было вынесено таким образом, чтобы лишь частично удовлетворить требования обеих сторон.

Так, Навас и его партнеры по команде получили компенсацию в суммарном объеме в 5 тыс. долларов США, что значительно меньше запрошенных ими изначально 60 тыс. долларов США. При этом, со стороны ответчиков были сняты обвинения в клевете, с пометкой, что они давали интервью, не предполагая, что воспроизведенная ими информация не имела под собой реальных основания.

Примечательной в этом деле также является фигура Эдуардо Ли — экс-президента Федерации футбола Коста-Рики. Именно к нему поступили жалобы от футболистов на наставника сборной Хорхе Луиса Пинто за якобы "деспотичные методы ведения тренировочного процесса". И это именно он сообщил информацию футболистам о том, что якобы в контракте главного тренера с Федерацией есть пункт, согласно которого его можно будет уволить после трех поражений кряду.

Как оказалось в ходе судебного разбирательства, Эдуардо Ли солгал не только игрокам, но и непосредственно во время дачи показания перед судьей под присягой, так как данный пункт в контракте главного тренера "попросту не существует". В результате, обвинения суда теперь будут выдвинуты в адрес Ли по статье о лжи под присягой.

Напомним, что Эдуардо Ли был вовлечен в масштабный коррупционный скандал, затронувший в последствии и ФИФА, после чего, в 2017 году, международная организация временно отстранила его от должности пожизненно. Американское правосудие обвинило его в том, что он, в частности, монетизировал свое влияние на частные компании в рамках перепродажи телевизионных прав на матчи своей сборной другим компаниям.

Отметим, что Кейлор Навас завершил выступления за национальную сборную после исторического для страны чемпионата мира-2014 в Бразилии, на котором Коста-Рика добралась до четвертьфинала.