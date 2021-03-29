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Французский хавбек продолжит выступления в чемпионате Греции.

Атакующий полузащитник Матье Вальбуэна подписал новое соглашение с Олимпиакосом. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

36-летний француз продлил с греческим клубом контракт, который будет рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешней кампании на счету Вальбуэна 28 поединков за Олимпиакос во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и отдать восемь результативных передач.

В составе 45-кратного чемпиона Греции опытный хавбек выступает с тех пор, как в июле 2019 года он покинул Фенербахче на правах свободного агента.

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