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Бразилец не без юмора вспомнил о своем образе на памятном для него мундиале.

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналду Луис Назариу ди Лима, более известный как Роналдо, принял участие в беседе с журналистами локального ресурса Si.com, по ходу которой вспомнил о своем не самом удачном образе на чемпионате мира-2002 и причинах его выбора.

"Ужас! — залился в смехе футболист, отвечая на заданный ему вопрос, — Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же стрижки, как была у меня".

Поводом для такого выбора стало достаточно интересное стечение обстоятельств: накануне полуфинальной игры против Турции, Роналдо повредил мышцу бедра, о чем явно не хотел сообщать "сумасшедшим" бразильским СМИ, которые "тут же бы подняли волну паники у себя на родине".

"Поэтому, я сделал эту идиотскую стрижку, понимаете? Просто что бы сместить внимание с моего повреждения. Помню, я увидел своих партнеров на следующий день после похода к парикмахеру, и спросил: "Как вам?". Они сказали: "Нет, это просто кошмар. Немедленно сбрей это!".

Однако, сработало! Журналисты увидели мою стрижку, и совершенно не обратили внимание не мое повреждение", — рассказал легендарный бразилец.

В последствии, Роналду вывел свою сборную финал чемпионата мира-2002 единственным результативным ударом в матче против турецкой сборной на 49-й минуте, после чего сделал дубль в финале против Германии, и поднял над головой, вместе со своей командой, кубок чемпионов мира.