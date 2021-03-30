Другое

Осень 2021 года будет жаркая и вне пределов футбольного поля.

Согласно информации от ресурса El Partidazo de COPE, Верховный суд Франции назначил дату рассмотрения судебного иска в тяжбе между нападающим мадридского Реала Каримом Бензема и полузащитником греческого Олимпиакоса Матье Вальбуэна по обвинению в причастности футболиста "сливочных" к шантажу его бывшего партнера по национальной сборной.

Напомним, что предполагаемый инцидент имел место быть в 2015 году, когда футболист Реала якобы выступил в качестве посредника между Вальбуэна и группой шантажистов, которая располагала видео сексуального характера с участием тогда еще футболиста французского Лиона.

Как стало известно некоторым локальным ресурсам, Бензема убеждал своего экс-партнера по национальной сборной удовлетворить требования шантажистов, о чем позднее узнал наставник сборной Франции Дидье Дешам, и принял решение об изгнании нападающего из состава своей команды.

Новой датой слушаний по данному делу Верховный суд Франции назначил период с 20 по 22 октября 2021 года.

Отметим, что Карим Бензема, начиная от 2015 года так и не сыграл за национальную команду своей страны ни одного матча, остановив свои показатели на 81 поединке и 27 забитых мячах в составе главной команды его страны.

Внимания стоит также и тот факт, что Верховный суд Франции ранее отклонил апелляцию представителей нападающего мадридского Реала о якобы незаконных методах сбора доказательств против него.