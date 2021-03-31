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Даниэль Аггер начал тренерскую карьеру.

Экс-защитник Ливерпуля и Брондбю возглавил ФК Кеге — сообщил официальный сайт клуба.

Аггер, завершивший карьеру игрока в 2016 году дебютирует в качестве тренера в клубе, занимающем последнее место (6-е) в раунде за выход в Суперлигу.

Аггер, отыгравший 4 сезона за Брондбю и 8 за Ливерпуль, провел 75 матчей (11 голов) за национальную сборную Дании и выигрывал чемпионат и Кубок Дании, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.

Помогать ему будет Ларс Якобсен, в свое время выступавший за Оденсе, Гамбург, Копенгаген, Нюрнберг, Эвертон, Блэеберн, Вест Хэм, Генгам и проведший 81 матч (1 гол) за национальную сборную Дании.

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