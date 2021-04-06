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Football.ua предлагает читателям заглянуть в относительно недалекое будущее.

Неумолимо приближается тот момент, когда будет дан старт первым поединкам четвертьфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня, 6 апреля, нас ожидают противостояния Манчестер Сити и Боруссии Дортмунд, а также "повторение" киевского финала образца 2018 года между мадридским Реалом и Ливерпулем.

Однако, уже сейчас наш сайт предлагает своим читателям заглянуть на несколько шагов вперед, оценив возможные шансы на успех для оставшихся восьми команд в главном клубном европейском туре, оставив свой голос в соответствующем опросе.