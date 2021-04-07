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Швейцарский специалист покинул свою должность спустя семь месяцев после назначения.

Базель на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Чириако Сфорцы.

54-летний швейцарский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Патрик Рахмен, ранее работавший в тренерском штабе.

Сфорца возглавил Базель в августе прошлого года и после 27 туров команда набрала 36 очков и занимает пятое место в чемпионате Швейцарии, отставая от лидирующего Янг Бойз на 24 очка.

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