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Подопечные Александра Косенко уверенно обыграли датчан.

В матче четвертого тура отборочного этапа Евро-2022 по футзалу сборная Украины разгромила Данию со счетом 6:2. Матч прошел на нашей территории в запорожском Дворце спорта Юность.

В начале первого тайма команды обменялись голами. На пятой минуте Александр Педяш замкнул передачу от Сергея Журбы и вывел "сине-желтых" вперед. Спустя 40 секунд счет вновь стал равным — у датчан отметился Мадс Фальк. И все же сборная Украины ушла на перерыв в статусе победителя благодаря голу в исполнении Ярослава Лебедя, который прошил ворота соперника со штрафного, но мяч засчитали, как автогол Луиса Вейса.

Второй тайм начался с быстрых атак от украинской команды, которая за первые пять минут дважды расписалась в воротах датчан, а автором дубля стал Даниил Абакшин. Затем наступило время Артема Фаренюка, который за две минуты также отметился двумя голами, доведя счет до разгромного. При этом обе голевые передачи себе в актив записал Журба, который в самой концовке матча отметился автоголом.

Таким образом, сборная Украины добыла победу со счетом 6:2 и завтра пройдет еще одна очная дуэль с датчанами. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Дания — Украина 2:6

Голы: Фальк, 5, Журба, 40 (автогол) — Педяш, 5, Вейс, 18 (автогол), Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Дания: Хог — Эль-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен; Андерсен — Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Труонг, Хабиби, Йоргенсен, Бадран, Мерлинг Хансен

Украина: Сухов — Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович — Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш