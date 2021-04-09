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Рефери не допущен на заключительный матч чемпионата.

После матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и дортмундской Боруссией боковой арбитр из Румынии Октавиан Шовре попросил автограф у Эрлинга Холанда в подтрибунном помещении.

Как позже выяснилось, этот автограф должен был быть продан на аукционе, а деньги бы пошли в Центр помощи людям с аутизмом.

Однако в румынской ассоциации футбола это ситуацию, по всей видимости, трактовали не правильно. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу, Шовре не будет работать в заключительном туре чемпионата Румынии в бригаде Овидиу Хацегана.

Официальных версий отстранения рефери от деятельности ассоциация пока не предоставила. Однако известно, что вердикт вынес судейский комитет местного футбола.

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