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Помощник главного рефери намеревается передать организации подписанные карточки.

Ранее cообщалось, что ассистент главного судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил автограф у форварда гостей Эрлинга Холанда.

Сегодня же Gazeta Sporturilor сообщила, что румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма. Центр финансируется только за счет пожертвований и средств, вырученных с аукционов.

Сообщается, что Шовре с 2015 года жертвует центру памятные вещи, которые он получил после матчей: футболки, фотографии и автографы. По той же причине судья взял автограф у Холанда. Рефери намеревался получить автограф главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, однако не смог сделать этого.

По информации источника, две карточки, подписанные Холандом, также будут выставлены на аукцион. После событий с Холандом организация, управляющая медицинским центром, сделала Шовре своим почетным членом.

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