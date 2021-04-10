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Украинец дважды поразил ворота соперника.

В чемпионате Венгрии МОЛ Фехервар всеми силами пытается догнать Ференцварош.

В рамках 28-го тура чемпионата страны команда разгромила Уйпешт со счетом 4:0.

Украинец Иван Петряк сумел в данном противостоянии отметиться дублем. Он появился на поле в старте, и забил на 69-й и 87-й минуте третий и четвертый гол команды.

В текущем сезоне украинец сыграл 35 матчах за Фехервар, в которых забил 12 голов и оформил 7 ассистов.

Фехервар – Уйпешт 4:0

Голы: Николич, 8, 33, Петряк, 69, 87

Фехервар: Ковач, Стопира, Него (Ури, 69), Муслиу, Болла, Рубен Пинту, Петряк (Бурар, 88), Рус, Бамгбойе, Николич (Дардаи, 68), Зивзивадзе (Сабо, 82).

Уйпешт: Банаи, Кастрати, Паулевич (Márk, 76), Антонов (Мауру Серкейра, 65), Мате, Митрович, Шимон (Бача, 65), Оново (Бьелош, 74), Беридзе, Талло, Чонгваи (Сакай, 65).

Предупреждения: Чонгваи (8), Оново (26), Петряк (67), Рубен Пинту (70).