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Известный финансовый журнал обновил собственный рейтинг.

Согласно обновленному рейтинг престижного североамериканского делового и финансового журнала Forbes, каталонская Барселона опередила мадридский Реал и английский Манчестер Юнайтед, и стала наиболее дорогим футбольным клубом мира с капиталом в 4,76 млрд долларов США.

Стоит отметить, что это первое в истории "блаугранас" подобное достижение, и, как отмечает пресс-служба клуба, оно стало возможно благодаря рекордным продажам телевизионных прав, а также обновлению условий контрактов футболистов и оптимизации расходов.

Также, редакция журнала отмечает, что средняя стоимость футбольных клубов за последние два года дала рост примерно в 30%. Это стало возможным благодаря привлечению инвесторов на еще не до конца использованных потенциал глобального распространения данного вида спорта.

Для проведения своих подсчетов, Forbes взяло в учет выручки и операционную прибыль клубов за сезон-2019/20, и перевела данную сумму в доллары США по среднему обменному курсу в течение этого сезона. При этом, в учет не брались суммы компенсации за сдачу игроков в аренду.

Активы клуба, в данном случае, представляют собой совокупность собственного капитала и величину чистого долга, плюс, включают в себя оборот со стадиона команды, исключая при этом остальную недвижимость.

Операционная прибыль — это прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, а также торговли игроками. Долг представляет собой процентные займы (включая долг стадиона).

Стоит отметить, что в течение предыдущих 16 лет в данном рейтинге лидировали исключительно мадридский Реал (5 раз занимал первое место) и Манчестер Юнайтед (11 раз). Однако, взлет активов каталонской Барселоны произошел после того, как конфликт клуба с Лионелем Месси привел к дальнейшей отставке президента "блаугранас".

В среднем, клубы из категории топ-20 списка Forbes имеют состояние в размере 2,28 млрд долларов, что означало рост их капитала на 30%, по сравнению с рейтингом двухгодичной давности.

При этом, их средняя выручка составила 441 млн долларов, что на 9,6% меньше, чем в сезоне-2017/18, в то время как средняя операционная прибыль упала на 70% — до 23 млн долларов.

К слову, большую часть дохода клубам приносят прямые инвестиции их спонсоров. Так, за размещение своего логотипа на футболках игроков больше всех остальных готов заплатить мадридскому Реалу Emirates — 413 млн долларов за пятилетний контракт.

В то же самое время, будущий новый спонсор Юнайтед TeamViewer со следующего сезона начнет постепенные выплаты от общей суммы в 325 млн долларов.

Просмотреть полный рейтинг топ-20 с ключевыми показателями можно по ссылке.