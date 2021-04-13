Другое

Венгерский защитник начнет сезон в составе аутсайдера группы прошлого Б розыгрыша.

Бывший защитник киевского Динамо Тамаш Кадар перешел из Шаньдун Тайшань (ранее — Шаньдун Лунэн) в Тяньцзинь Тайгерс (ранее — Тяньцзинь ТЕДА) перед стартом нового сезона китайской Суперлиги.

Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил агент футболиста, Вадим Шаблий.

В то же самое время, трансферный портал Transfermarkt сообщает, что 31-летний венгерский футболист будет выступать за свой новый клуб до конца 2021 года, а стоимость его аренды составила 835 тыс. евро.

Напомним, что ранее права на Кадара принадлежали киевскому Динамо, за которое он выступал в течении трех лет (2017-2020).

В составе Шаньдун Тайшань Тамашу удалось поднять над головой Кубок Китая образца 2020 года, а также занять итоговое третье место в группе А прошлого розыгрыша национального первенства. При этом, его новый клуб завершил прошлый футбольный год на последнем месте группы Б.

Новый сезон венгерский футболист, вместе со своими одноклубниками, будет начинать с домашнего противостояния против Шанхай Порт — лучшей команды группы Б в прошлом сезоне.