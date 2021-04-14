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Бразильский хавбек оставил неоднозначный пост в соцсетях.

Атакующий полузащитник Шанхай Порт Оскар, известный по своим выступлениям за лондонский Челси, в социальной сети Twitter отметился неоднозначной публикацией.

"Я мечтаю о поле и мечтая о мяче", — написал бразильский хавбек.

Напомним, что первый тур китайской Суперлиги стартует 20 апреля, тогда как Оскар является самым дорогим футболистом в истории первенства Китая.

В январе 2017 года его трансфер в Шанхай Порт (бывший — Шанхай СИПГ) из Челси обошелся в 60 миллионов евро. Ныне портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 16 миллионов евро.

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