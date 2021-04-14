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Нигерийский форвард продолжит карьеру на родине в Кано Пилларс.

Нападающий Ахмед Муса, известный по выступлениям за английский Лестер и менее статусные клубы Европы и Азии, перебрался в нигерийский Кано Пилларс.

Как сообщает официальный сайт клуба из первенства Нигерии, 28-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2020/21.

Стоит отметить, что Муса перебрался в Кано Пилларс, воспитанником которого он является, на правах свободного агента после того, как в октябре он покинул Аль-Наср Эр-Рияд из Саудовской Аравии.

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