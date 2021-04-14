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Функционера убили в столице Латвии.

Бывшего футболиста и футбольного агента Романа Беззубова убили в Риге 14-го апреля. Об этом сообщает Jauns.lv, ссылаясь на LETA.

По информации источника, автомобиль Беззубова расстреляли в столице Латвии. Как минимум двое людей подозреваются в убийстве.

Отметим, что Беззубов входит в список рекордсменов по количеству матчей в чемпионате Латвии — 283 игры.

К слову, он же являлся агентом украинских футболистов Николая Мусолитина и Андрея Кожухаря — оба воспитанники одесского Черноморца. Также он представлял интересы бывшего игрока Динамо и Говерлы Виталия Ягодинскиса.

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