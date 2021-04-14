Функционера убили в столице Латвии.
Роман Беззубов, Instagram
14 апреля 2021, 19:23
Бывшего футболиста и футбольного агента Романа Беззубова убили в Риге 14-го апреля. Об этом сообщает Jauns.lv, ссылаясь на LETA.
По информации источника, автомобиль Беззубова расстреляли в столице Латвии. Как минимум двое людей подозреваются в убийстве.
Отметим, что Беззубов входит в список рекордсменов по количеству матчей в чемпионате Латвии — 283 игры.
К слову, он же являлся агентом украинских футболистов Николая Мусолитина и Андрея Кожухаря — оба воспитанники одесского Черноморца. Также он представлял интересы бывшего игрока Динамо и Говерлы Виталия Ягодинскиса.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.