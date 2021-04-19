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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В список самых интересных матчей предстоящей недели вошли поединки из трех разных лиг. К сожалению, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся позже. А пока на любителей футбола ожидают топовые игры чемпионатов Германии, Англии и Италии. И все без исключения представленные поединки будут нести за собой интригу.

Рома — Аталанта

Четверг, 22 апреля, 19:30. Олимпийский, Рим. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Конец текущего сезона Серии А уже не за горами. Он преподнес немало сюрпризов. Ведь мало кто ожидал увидеть Интер на первом месте, а Милан на втором. А Ювентус... Ожидаемо, бергамскую Аталанту никто не причислял к претендентам на Cкудетто, но все были уверены, что свое место в зоне Лиги чемпионов команда Гасперини займет. Так и происходит. Обыграв недавно Ювентус благодаря голу Малиновского, бергамцы расположились на третьем месте, и отдавать его не захотят.

Рома, в свою очередь, показывает не такой качественный футбол, нежели предстоящий соперник. Игра, с одной стороны, есть, результаты над командами из нижней половины турнирной таблицы тоже имеются. Но в матчах с более классными соперниками "волки" практически не получают желаемого результата. Седьмое место в таблице Серии А будет полным провалом для них, а для Паулу Фонсеки оно может угрожать увольнением. Что же, нужно брать три пункта.

В первом круге Аталанта, прямо скажем, унизила команду Фонсеки, обыграв их со счетом 4:1. Рома явно захочет вернуть должок, но как будут развиваться события увидим совсем скоро.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Аталанта — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,98. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,97, а на победу Ромы — 3,78.

Вест Хэм — Челси

Суббота, 24 апреля, 19:30. Олимпийский, Лондон. Трансляция на телеканале Setanta Sport.

Лондонское дерби — это всегда что-то неожиданное, захватывающее и очень интересное. И неважно какие клубы играют между собой — это матчи, в котором команды не отдают ни пяди сопернику. На сей раз нас ожидает дерби между лондонским Вест Хэмом и лондонским Челси.

Не стоит забывать, что "пенсионеры" на протяжении долгих лет подходили к матчу с "молотобойцами" явным претендентом на победу. Но так ли будет в этот раз? А ведь Челси находится ниже в турнирной таблице, и, как бы непривычно это не звучало, будет бороться за зону Лиги чемпионов именно в этом поединке. После прихода Томаса Тухеля "синие" играют почти что безошибочно. Ну вот и в этом противостоянии шанса на ошибку у них не будет. А пока — пятое место и продолжение борьбы.

Другое дело Вест Хэм. Мало кто ожидал, что "сбитый летчик" Дэвид Мойес пришел строить грандиозный проект в Вест Хэме. Казалось, ну попытаются зацепиться за зону ЛЕ максимум, и то маловероятно. А оно получилось не так, как казалось. Вест Хэм показывает одну из самых ярких и тактически выстроенных игр в Премьер-лиге, а некоторые футболисты, как Лингард, пользуются шансом возродить свою карьеру. В случае победы над Челси Вест Хэм, который ныне идет четвертым, еще сильнее укрепит позиции и, вполне вероятно, Лига чемпионов на марше.

В первом матче меду этими командами Челси переиграл Вест Хэм со счетом 3:0, но в этот раз настолько уверенной победы не будет.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,73. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,78, а на победу Вест Хэма — 4,69.

Вольфсбург — Боруссия Д

Суббота, 24 апреля, 16:30. Форксваген-Арена, Вольфсбург. Трансляция на телеканале Setanta Sport

В последние годы встречи Вольфсбурга и дортмундской Боруссии также являются своеобразным дерби. Ведь по накалу они ничем не отличаются классических. Да и в целом, нынешний чемпионат Германии очень отличается от образца прошлого года. Команды показывают непредсказуемые результаты и борьба за чемпионство еще не закончена.

Ни Вольфсбург, ни Боруссия не ведут борьбу за золотые медали. И для тех, кто не следит за Бундеслигой, следующая информация может быть удивительной. Вольфсбург занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Но у команды Глазнера не такая уж безукоризненная статистика, как может показаться на первый взгляд. Два последних матча "волки" проиграли Баварии, которая идет первой, и Айнтрахту — 4 место. Чтобы сохранить за собой третью строчку Вольфсбургу придется знатно попотеть.

У Боруссии ситуация немного другая. Команда, по сути, сезон уже в мыслях завершила. Главная задача — попасть в зону еврокубков, чтобы новому наставнику Марко Розе, который придет в следующем сезоне, было интереснее. У Эдина Терзича не все так гладко. "Шмели" могут потерять очки в матчах с Кельном и Хоффенхаймом, но обыграть более грозных коллективов. Сейчас Дортмунд на пятом месте, и задача минимум в игре с Вольфсбургом — взять очки.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Боруссия Д — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,24. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,69, а на победу Вольфсбурга — 3,01.