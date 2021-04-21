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Стал известен окончательный вид сетки группового этапа.

Как известно, ранее летние Олимпийские игры 2020 года были сдвинуты во временном промежутке на один календарный год из-за пандемии COVID-19, и теперь пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года, по-прежнему сохранив свои локации в шести городах Японии.

Футбол, как один из наиболее массовых олимпийских видов спорта, является неотъемлемой частью программы состязаний планетарного масштаба, а принимать поединки сборных будут сразу семь спортивных арен в шести городах Японии: два стадиона в Токио, а также комплексы в Сайтаме, Иокогаме, Ибараки, Сендае и Саппоро.

До старта международного форума остается ровно три месяца, и как раз на 21 апреля 2021 года в швейцарском Цюрихе была запланирована церемония жеребьевки группового этапа футбольных состязаний.

Мужские команды были разбиты на 4 квартета по 4 страны в каждом и разделены на корзины, в соответствии с ограничением в одну страну на каждый континент в рамках одной группы, а также в зависимости от своих результатов на последних пяти Олимпийских играх, где более поздние турниры имеют наибольший вес.

Исключение — сборная Японии, которая в качестве хозяйки турнира сразу отправилась в группу A на первую позицию.

В женском футболе отличия состоят в следующем: хозяева, Япония, автоматически попадают в корзину 1 и назначаются на позицию E1, в то время как оставшиеся команды попадают в свои корзины на основе женского мирового рейтинга ФИФА, опубликованного 16 апреля 2021 года.

Результаты жеребьевки команд среди мужчин:



Группа А



Япония

ЮАР

Мексика

Франция

Группа B



Новая Зеландия

Южная Корея

Гондурас

Румыния

Группа C



Египет

Испания

Аргентина

Австралия

Группа D



Бразилия

Германия

Кот-д’Ивуар

Саудовская Аравия

Результаты жеребьевки команд среди женщин:

Группа E



Япония

Канада

Великобритания

Чили



Группа F



Китай

Бразилия

Замбия

Нидерланды



Группа G



Швеция

США

Австралия

Новая Зеландия

* Поскольку Великобритания не является членом ФИФА и, как следствие, не имеет рейтинга, ее позиция была отобрана на основе рейтинга ФИФА Англии, прошедшей квалификацию от имени Великобритании.

Напомним, что, согласно регламенту мужских состязаний, устанавливается ограничение для участия в турнире футболистов исключительно до 24 лет (родившееся 1 января 1997 или позднее). При этом, можно заявить до трех футболистов из более старшей возрастной группы.

Для женского футбола подобные ограничения не применяются.

Стоит отметить, что базовое ограничение для Олимпийских игр ранее составляло 23 года, однако решением Олимпийского комитета на фоне COVID-19 и соответствующего переноса Игр данный возрастной порог был увеличен на один год.

Также, стоит напомнить, что грядущие Олимпийские игры будут первыми в истории, где будет применятся система VAR.

Сборная Бразилии — действующий обладатель "золотых" медалей Олимпийских игр среди мужчин.



Сборная Германии — действующий обладатель аналогичных наград среди женщин, однако она не смогла квалифицироваться на будущий форум, уступив сборной Швеции в четвертьфинале чемпионата мира среди женщин 2019 года

Мужская часть программы начнется 22 июля, четвертьфиналы — 31 июля, полуфиналы — 3 августа, матч за третье место — 6 августа, а финальная игра состоится 7 августа.

Женская часть программы начнется 21 июля, четвертьфиналы — 30 июля, полуфиналы — 2 августа, матч за третье место — 5 августа, а финальная игра состоится 6 августа.