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Нассер Аль-Хелайфи сменил на этом посту президента Ювентуса Андреа Аньелли.

Ассоциация европейских клубов (European Club Association) объявила об избрании нового главы, которым стал нынешний президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфи. Об этом сообщает пресс-служба ECA.

47-летний катарский бизнесмен и функционер парижского гранда сменил на данном посту президента туринского Ювентуса Андреа Аньелли, который покинул свою должность после анонса о создании Суперлиги и вступлении туда "старой синьоры".

Нельзя не отметить, что Аль-Хелайфи также входит в совет директоров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он открыто выступал против проекта Суперлиги, в котором Пари Сен-Жермен отказался участвовать.

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