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В день рождения бразильской легенды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Рикарду Изексон дус Сантус Лейти, более известный широкому кругу футбольной общественности как Кака — уникальная личность в истории данной игры.

Достаточно сбитый по телосложению исполнитель, на первый взгляд, вряд ли может удивлять фанатов роскошным дриблингом. Однако, именно в этом компоненте и была сосредоточена большая часть таланта данного исполнителя.

На своем карьерном пути Кака прошел через Сан-Паулу, Милан, мадридский Реал и Орландо Сити, и везде становился любимчиком местной публики. А как могло быть иначе, если исполнители с подобным набором навыков — настоящая редкость в футболе?

В день рождения легендарного футболиста предлагаем вам пройти традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.