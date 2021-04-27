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Нова серія ультрасучасних телевізорів OLED, QNED Mini LED та NanoCell від LG трансформує світ глядацьких вражень й виводить домашні розваги на якісно новий рівень.

Всі вболівальники та прихильники наразі в очікуванні однієї із найголовніших подій в світі футболу – ЄВРО-2020. Через світову пандемію COVID-19 чемпіонат було перенесено на 2021 рік, який відбудеться з 11.06. по 11.07. в 12 європейських містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі. Видовищні матчі, жага до перемоги кожної зі збірних, напруга пристрастей – все це вже невдовзі захопить кожного, хто цікавиться та живе футболом. Звичайно, за перебігом подій на ЄВРО більшість буде спостерігати через екрани телевізорів. А для того, щоб відчути себе частиною футбольного свята, — якість зображення та звуку повинна бути максимально привабливою, чіткою та яскравою.

Компанія LG всіляко слідкує за новими технологіями, створюючи власні інноваційні продукти. Підтвердження цьому — оновлені лінійки телевізорів OLED, QNED Mini LED та NanoCell 2021 року, які здатні здолати нові горизонти якості зображення та звуку, стираючи межі між реальністю та яскравим телевізійним світом.

Флагманська лінійка OLED телевізорів 2021 року представлена серіями Z1, G1, C1, A1. Вони вражають надчітким і якісним зображенням завдяки оснащеним панелям з самопідсвічуваними пікселями, гарантуючи справжнє естетичне задоволення від перегляду. Стильний дизайн підкреслює інноваційність моделей LG 2021 року, а мінімалістичність виконання робить їх актуальними у будь-якому інтер’єрі. До того ж, дизайн «Галерея» телевізорів OLED забезпечує щільне прилягання до стіни.

Телевізор із серії OLED Z1 має оновлений процесор A9 Gen4 зі штучним інтелектом, підтримує технології HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos та поєднує усі переваги технологій панелей OLED з роздільною здатністю 8К. OLED Z1 є саме тим телевізором, що створить справжній домашній кінотеатр з атмосферою повного занурення, дозволяючи відчувати себе учасником фільму, вболівальником на трибуні чи персонажем у грі.

Телевізори серії G1 – найяскравіші моделі OLED, оснащені новою матрицею OLED Evo. Завдяки особливій структурі яскравість панелей збільшено на 20%, при цьому строк служби OLED-елементів залишився так само високим. Дивовижні новинки привертають увагу з першого погляду: лаконічний дизайн та щільне прилягання до стіни роблять їх естетичним арт-об'єктом, який прикрасить будь-який інтер’єр.

Телевізори С1 оснащені процесором нового покоління A9 Gen4 AI, який автоматично налаштовує зображення, відповідно до жанру контенту та навколишнього середовища, та 4-ма портами HDMI 2.1. До переваг популярної серії слід також віднести затримку в 1 мс та новий режим Game Optimizer, що в комплексі робить OLED С1 практично ідеальним для геймерів та видовищних ігор.

А1 – це нова серія телевізорів OLED, яка робить якість OLED доступною для кожного. Моделі LG А1 оснащені інтелектуальною підтримкою платформи webOs, новим процесором Alpha 7 Gen4 та підтримкою інноваційних функцій більш дорогих моделей. Це робить телевізори LG А1 привабливим варіантом для кіноманів та геймерів, які шукають безумовну якість зображення за демократичною ціною.

Влучно доповнили лінійку 2021 року телевізори QNED Mini LED, які можна назвати вершиною революції рідкокристалічних (РК) телевізорів.

Нові QNED Mini LED, представлені моделями QNED99 у розмірах 75 та 86 дюймів майже 30 тыс. світлодіодів та 2500 блоків затемнення забезпечують неймовірний контраст і роблять чорний колір ще більш глибоким та насиченим для забезпечення нових вражень від перегляду контенту. Частота 120 Гц та інтелектуальний процесор нового покоління надають телевізорам змогу реалізувати настільки живе зображення, що до нього хочеться доторкнутись. Доповнює функціонал серії технологія апскейлінг, яка покращує будь-яке відео до якості 8К.

Варто зазначити, що переможцем премії CES 2021 Innovation Awards в області комп’ютерних ігор стали нові телевізори NanoCell від LG. Серія 2021 представлена широким вибором моделей 8К (NANO99, NANO 96) та 4К (NANO91, NANO86, NANO80, NANO77, NANO75). Технологія NanoCell здатна фільтрувати неточні відтінки, відтворюючи при цьому неймовірно чисті, насичені кольори для глибшого занурення в атмосферу кіно, ігор та спорту.

Компанія LG намагається постійно покращувати телевізійний досвід глядачів, тому нова лінійка телевізорів 2021 має оновлений набір інноваційних функцій. Завдяки технологіям HDR10 PRO, Dolby Vision IQ та Dolby Atmos фільми оживають і занурюють у дивовижну атмосферу об’ємного звуку та реалістичного, яскравого зображення.

Відчути весь драйв та адреналіновий вибух від спортивних змагань допоможе функція OLED Motion Pro, що робить динамічне зображення чіткішим. Можливість підключення додаткової бездротової акустики, паралельно з основними динаміками за допомогою Bluetooth Surround Ready, дозволить отримати об’ємне звучання та неймовірну чіткість. А додаток Sports Alert допоможе легко слідкувати за улюбленими та найкращими футбольними командами. «Реал Мадрид», «Барселона», «Баварія» Мюнхен, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» та інші — всі вони стануть значно ближчими до Вас, зануривши в атмосферу матчу з ефектом максимальної присутності. А для кожного вболівальника – це найголовніше.

Відтворення звуку в більш високій якості та швидка реакція під час ігрових сесій створюють ефект присутності й надають перевагу у грі. А новий режим Game Optimizer забезпечує автоматичне регулювання налаштувань зображення, для покращення видимості в темних та світлих зонах. Режим дає можливість змінювати ділянку білого та ділянку чорного, не змінюючи яскравість зображення. Це дозволяє налаштувати телевізор під будь-який жанр гри – RPG, шутер чи спортивний симулятор. Безсумнівно, FIFA – найбільший гравець на ринку футбольних симуляторів, але насправді у фанатів є безліч футбольних ігор, багато з яких є безкоштовними. Ось деякі з них: Pro Evolution Soccer 2018 LITE, New Star Soccer, Score! Hero, Top Eleven 2018.

Інтелектуальний центр більшості телевізорів – процесор нового покоління LG α (Alpha) 9 Gen 4 з функціями штучного інтелекту. Постійно аналізуючи тип контенту та особливості оточення, він автоматично налаштовує зображення і звук для відтворення фільмів та передач у найвищій якості. Тривимірна глибина картинки, звук, що оточує з усіх боків, та чистота передачі кольорів дарують глядачам захопливі враження від будь-яких телевізійних розваг.

Розширює можливості моделей 2021 року оновлена платформа webOS 6.0. Завдяки плитковому інтерфейсу взаємодія з контентом стала ще зручнішою, а оновлений головний екран New Home забезпечує ще більш швидкий доступ до додатків, що використовуються найчастіше. Крім основних додатків, головний екран демонструє рекомендації щодо перегляду, корисну інформацію (дату, прогноз погоди), вікно пошуку та актуальні рекламні пропозиції.

Модельний ряд телевізорів 2021 року буде доступний в Україні вже з кінця квітня цього року. Придбати моделі ви можете в офіційних магазинах партнерів компанії LG

* — матеріал публікується на правах реклами