Предлагаем вам вспомнить зрелищный матч Лиги чемпионов.
МЮ - Реал, getty images
23 апреля 2021, 11:52
Восемнадцать лет назад, 23 апреля 2003 года, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Реал в рамках поединка четвертьфинала Лиги чемпионов.
Игра закончилась со счетом 4:3 — три гола мадридской команды забил бразильский нападающий Роналдо, тогда как за манкунианцев дублем отметился Бекхэм. Также забил ван Нистелрой и Эльгера.
Предлагаем вам обзор того матча, чтобы насладиться лучшими моментами игры.
Той победы не хватило Манчестер Юнайтед для выхода в следующую стадию, ведь матча в Мадриде закончился победой Реала со счетом 3:1.