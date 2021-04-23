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Предлагаем вам вспомнить зрелищный матч Лиги чемпионов.

Восемнадцать лет назад, 23 апреля 2003 года, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Реал в рамках поединка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Игра закончилась со счетом 4:3 — три гола мадридской команды забил бразильский нападающий Роналдо, тогда как за манкунианцев дублем отметился Бекхэм. Также забил ван Нистелрой и Эльгера.

Предлагаем вам обзор того матча, чтобы насладиться лучшими моментами игры.

Той победы не хватило Манчестер Юнайтед для выхода в следующую стадию, ведь матча в Мадриде закончился победой Реала со счетом 3:1.