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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В список наиболее интересных матчей предстоящей недели по достаточно очевидным причинам вошли первые поединки полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, а также легендарное Северо-западное дерби Англии. Все без исключения представленные матчи будут иметь колоссальный уровень интриги.

Реал Мадрид — Челси

Вторник, 27 апреля, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Действующему чемпиону Испании уже не впервой в рамках текущего плей-офф начинать двухматчевую серию с домашнего поединка против английского коллектива. Ливерпуль тоже делал акцент на противостояние в столице страны с Пиренейского полуострова, но на свой единственный забитый мяч получил три в ответ, после чего отправился за борт главного европейского турнира Старого Света.

Очевидно, что лондонский Челси возьмет на вооружение неудачный опыт "красных" и совершит попытку выбить "сливочных" за шаг до решающего поединка. Вопрос только в том, насколько тренерский гений Томаса Тухеля сможет противостоять прагматичному подходу коллектива Зинедина Зидана. На руку "пенсионерам" должны сыграть кадровые проблемы у соперников, а также необходимость Реала всегда оглядываться на ситуацию на внутренней арене, дабы не отпустить мадридский Атлетико в свободное плавание. "Галактикос" не забили в трех из четырех своих последних матчей — очень плохой знак для них.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Реал Мадрид — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,35. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,25, а на победу Челси — 3,36.

ПСЖ — Манчестер Сити

Среда, 28 апреля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Коллектив Маурисио Почеттино некоторые критики списывали со счетов еще перед первой игрой против мюнхенской Баварии на прошлой стадии. Однако, Пари Сен-Жермен не только сумел шокировать гранда немецкого футбола, но еще и воспользовался паузой в еврокубках для исправления ситуации в турнирной таблице Лиги 1, а также продвинулся по сетке национального Кубка. Как итог, позиции "красно-синих" перед предстоящей игрой в Лиге чемпионов выглядят куда более привлекательными, нежели это было до матчей против "Красной машины". Париж уже взял реванш за прошлогоднее поражение в финале данного турнира, поэтому следующая цель с их стороны будет намечена достаточно прогнозируемым образом.

Манчестер Сити на всех порах мчится к чемпионскому титулу на внутренней арене, который, по всей видимости, они передали Ливерпулю на кратковременное хранение. Коллектив Хосепа Гвардиолы нынче находится в отличной, пусть и не максимальной из возможных, форме, что показали матчи прошлого раунда против дортмундской Боруссии. Стремление "небесно-голубых" наконец-то прийти к победе наивысшего масштаба зашкаливают, а "пандемический" сезон, с сопутствующими проблемами абсолютно у всех коллективов, дает им неплохое окно возможностей. Коллективы Почеттино часто оказывались жертвой команд Гвардиолы, но в этот раз их явно будет уравновешивать кадровые подборы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2191. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,85, а на победу ПСЖ — 3,21.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 2 мая, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Трансляция на телеканале Setanta Sport

Когда в прошлом сезоне данные коллективы встречались между собой в рамках Северо-западного дерби Англии, все ждали, что Манчестер Юнайтед сумеет остановить рвущийся к долгожданному трофею Ливерпуль. Этого так и не произошло. Однако, в текущем сезоне ситуация обстоит совершенно иным образом, пусть "Красные дьяволы" всего лишь стремятся догнать соседей по городу со слабыми перспективами на успех. Есть вполне обоснованный риск полагать, что матч Лиги Европы УЕФА против римской Ромы посреди недели заберет у Юнайтед достаточно много сил, но и кадровый запас у Солскьяера имеется достаточно широкий.

Ливерпуль не может победить уже в трех матчах кряду, а главный тренер команды, Юрген Клопп, говорит о том, что его команда не заслуживает места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон. Впрочем, позиция "красных" в турнирной таблице такова, что и на Лигу Европы они еще не наиграли. Единственное, что спасает действующих чемпионов в такой ситуации — плотность между командами в данной зоне. Однако, она же и не позволяет расслабляться, так как тот же Эвертон может завершить перенесенную игру победой, и Ливерпуль вновь будет отброшен к середине турнирной таблицы. У "красных" будет не так уж много шансов показать себя в матче против сильных соперников в концовке сезона, поэтому в предстоящей игре им точно не будет куда отступать.

Матч первого круга завершился безголевой ничьей (0:0), однако в 1/16 финала Кубка Англии победа осталась за коллективом Оле-Гуннара Солскьяера (3:2).

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,56. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,65, а на победу Манчестер Юнайтед — 2,76.