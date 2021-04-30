Украинский форвард отметился уже в третий раз в нынешнем сезоне.
Станислав Беленький (по центру), ФК Динамо Брест
30 апреля 2021, 09:43
В поединке седьмого тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест в гостях расписало мировую со Слуцком (1:1).
Гости минимально уступали в счете до 62-й минуты, когда вышедший в стартовом составе украинский нападающий Станислав Беленький, который классно пробил по воротам соперника со штрафного удара.
Для 22-летнего украинца это уже третий забитый мяч в семи матчах текущей кампании. До этого он смог забить в ворота Спутника и минского Динамо.
После семи матчей Динамо-Брест набрало 13 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.