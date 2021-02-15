Украинец продолжит свою карьеру в чемпионате Беларуси.
Станислав Беленький, facebook.com/dynamobrest
15 февраля 2021, 17:41
Бывший нападающий Олимпика и Руха Станислав Беленький подписал контракт с брестским Динамо, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Детали сделки с 22-летним украинцем не разглашаются.
Последним клубом Беленького был львовский Рух, за который он выступал в прошлом году на правах аренды, а его контракт принадлежал словацкому клубу ДАК. За львовян он провел пять поединков, в которых отыграл 43 минуты.
Напомним, что в конце прошлого сезона состав Динамо-Брест покинули три украинских футболиста — Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.