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Украинец продолжит свою карьеру в чемпионате Беларуси.

Бывший нападающий Олимпика и Руха Станислав Беленький подписал контракт с брестским Динамо, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Детали сделки с 22-летним украинцем не разглашаются.

Последним клубом Беленького был львовский Рух, за который он выступал в прошлом году на правах аренды, а его контракт принадлежал словацкому клубу ДАК. За львовян он провел пять поединков, в которых отыграл 43 минуты.

Напомним, что в конце прошлого сезона состав Динамо-Брест покинули три украинских футболиста — Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.