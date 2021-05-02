Завершился поединок чемпионата Бельгии.
ФК Гент
02 мая 2021, 20:35
В рамках плей-оффа за Лигу Европы в чемпионате Бельгии Гент дома поделил очки с Мехеленом (2:2).
На 29-й и 32-й минуте Мехелен забил дважды. Голы на счету Сторма и Дрейфа. Однако во втором тайме Гент реабилитировался.
Сначала на 46-й забил украинец Роман Яремчук, а на 49-й Роман Безус отдал ассист на Оджиджа-Офоэ.
После ничьи Гент занимает второе место в группе Лиги Европы, с 26 очками в активе. Мехелен с 25 пунктами на третьей позиции.
Гент — Мехелен 2:2
Голы: Яремчук, 46, Оджиджа-Офоэ, 49 - Сторм, 29, Дрейф, 32