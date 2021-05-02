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Завершился поединок чемпионата Бельгии.

В рамках плей-оффа за Лигу Европы в чемпионате Бельгии Гент дома поделил очки с Мехеленом (2:2).

На 29-й и 32-й минуте Мехелен забил дважды. Голы на счету Сторма и Дрейфа. Однако во втором тайме Гент реабилитировался.

Сначала на 46-й забил украинец Роман Яремчук, а на 49-й Роман Безус отдал ассист на Оджиджа-Офоэ.

После ничьи Гент занимает второе место в группе Лиги Европы, с 26 очками в активе. Мехелен с 25 пунктами на третьей позиции.

Гент — Мехелен 2:2

Голы: Яремчук, 46, Оджиджа-Офоэ, 49 - Сторм, 29, Дрейф, 32